ABD, Suriye'de El Kaide'nin Üst Düzey Mensubunu Öldürdü

Güncelleme:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenledikleri bir saldırıda El Kaide'nin üst düzey mensuplarından Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Saldırının amacı, teröristlerin saldırı planlarını bozmak olarak açıklandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenlediği bir saldırıda terör örgütü El Kaide'nin üst düzey bir mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM'un internet sitesinden, 2 Ekim 2025'te Suriye'de düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, CENTCOM tarafından düzenlenen saldırıda El Kaide bağlantılı Muhammed Abdülvehhab el-Ahmed'in etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Orta Doğu'daki ABD güçlerinin, teröristlerin saldırı planlama çabalarını "bozmak ve engellemek" amacıyla bölgede konuşlanmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, saldırının konumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

Açıklamada, El Kaide'nin üst düzey mensubu olduğu ifade edilen teröristin saldırı planlamaktan sorumlu olduğu kaydedildi.

