ABD, Suriye'de DEAŞ Sorumlusunu Hava Saldırısıyla Öldürdü

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği hava saldırısında DEAŞ terör örgütü sorumlusunu etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

ABD, Suriye'nin kuzeybatısına düzenlediği hava saldırısında terör örgütü DEAŞ sorumlularından birinin öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, ABD ordusunun, 10 Haziran'da Suriye'nin kuzeybatısına düzenlediği hava saldırısında DEAŞ sorumlusu Rakhim Boev'i öldürdüğü bildirildi.

Boev'in "ABD vatandaşlarını, ortaklarını ve sivilleri tehdit eden dış operasyonların planlanmasında yer aldığı" belirtilen paylaşımda, "Bu hava saldırısı, CENTCOM'un bölgesel ortaklarıyla birlikte teröristlerin ABD kuvvetlerine ve müttefiklerimize karşı saldırı planlama, organize etme ve yürütme çabalarını bozma ve etkisiz hale getirme konusunda devam eden kararlılığının bir parçasıdır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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