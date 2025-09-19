Haberler

ABD, Suriye'de DEAŞ'ın Üst Düzey Mensubunu Öldürdü

CENTCOM, Suriye'de düzenlediği bir saldırıda DEAŞ'ın üst düzey mensuplarından Omar Abdul Qader'in öldürüldüğünü açıkladı. Bu gelişme, terör örgütünün gelecekteki saldırı planlarını etkileyebilir.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenlediği saldırıda terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey bir mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.

CENTCOM'un internet sitesinden, Suriye'de düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ABD'ye saldırmayı amaçlayan "Omar Abdul Qader" isimli DEAŞ mensubunun Suriye'de öldürüldüğü duyurulan açıklamada, saldırının konumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Açıklamada, DEAŞ mensubunun ölümünün, "terör örgütünün Amerikalıları ve ortaklarını tehdit eden gelecekteki saldırıları planlama ve gerçekleştirme kabiliyetini sekteye uğratacağı" belirtildi.???????

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
