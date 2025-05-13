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ABD, Suriye'de Barış ve Refah İstiyor

ABD, Suriye'de Barış ve Refah İstiyor
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Başkan Trump'ın Orta Doğu ziyareti ve Suriye ile ilgili açıklamalarının, barış ve refah sağlama amacı taşıdığını belirtti. Yaptırımların kaldırılmasına dair ise kesin bilgiler verilemedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, ABD yönetimi olarak Suriye'de barış ve refahın olduğunu görmek istediklerini ve Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin bir amacının da bu olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Pigott, düzenlediği basın brifinginde Suriye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pigott, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye ile ilgili "yaptırımların kaldırılacağı" yönündeki açıklamalarının üzerine daha fazla bir şey söyleyemeyeceğini, ancak sürecin bölgeye barış ve refah getirmesini istediklerini belirtti.

ABD'li sözcü, "Başkan, tüm bu bölgenin geliştiğini görmek istediğinden bahsetti. Suriyeli geçici yönetim söz konusu olduğunda biz burada barış ve refah görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yaptırımların ne zaman ve ne şekilde kaldırılabileceği hususundaki sorulara şu aşamada net yanıtlar veremeyeceğini söyleyen Pigott, Trump'ın açıklamalarına uygun şekilde sürecin ilerleyeceğini belirtti.

Trump, Suudi Arabistan'da yaptığı konuşmada, ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması yönünde talimat vereceğini ve bunun Suriye için yeni bir başlangıç imkanı olacağını ifade etmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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