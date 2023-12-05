ABD, Sudanlı eski devlet görevlilerine yaptırım uygulayacak

ABD Hazine Bakanlığı, Sudan'da barış, güvenlik ve istikrarı baltaladıkları gerekçesiyle Sudanlı eski üst düzey devlet görevlilerine yaptırım uygulama kararı aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), eski Sudan Devlet Bakanı Taha Osman Ahmed el-Hüseyin, eski üst düzey hükümet yetkilisi Salih Abdullah Muhammed Salih ve eski Büyükelçi Muhammed Etta Elmoula Abbas hakkında yaptırım kararı alındığını duyurdu.

Açıklamada, Sudan'da barış, güvenlik ve istikrarı baltaladıkları gerekçesiyle söz konusu kişilere yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

Uluslararası toplumun Sudan'da çatışmaların son bulması için başlattığı girişimleri desteleyeceği vurgulanan bu yaptırımların aynı zamanda ABD'nin ülkede sivil hükümet ve demokrasiye geçişe olan kararlılığını gösterdiği belirtildi.

Öte yandan, Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson ise konuya ilişkin "ABD, çatışmayı derinleştirerek Sudan halkını istismar etmek isteyenlere tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı.