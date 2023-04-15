ABD, Sudan'da tarafları şiddeti durdurmaya çağırdı

NEW ABD, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirterek, tarafları şiddeti durdurmaya çağırdı.

NEW ABD, Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalardan derin endişe duyduklarını belirterek, tarafları şiddeti durdurmaya çağırdı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Sudan'da ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında tırmanan çatışmalardan derin endişe duyduklarını kaydetti.

Bu kapsamda Hartum'daki büyükelçilik ekibiyle temas halinde olduklarını aktaran Blinken, "Tüm aktörleri acilen şiddeti durdurmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Blinken, ayrıca tarafları gerilimi daha fazla tırmandırmaktan kaçınmaya ve mevcut sorunları çözmek için müzakereleri sürdürmeye çağırdıklarını belirtti.

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, bu sabah ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü kavga", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, durum sakinleşene kadar vatandaşlardan evlerinde kalmaları ve gerekmedikçe seyahat etmemeleri istenmişti.