ABD, Sudan'da ateşkesi memnuniyetle karşılarken durumun kırılganlığına işaret etti

NEW ABD, Sudan'da bayram nedeniyle alınan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti ancak taraflar arasındaki güvensizliğe işaret ederek çatışmaların durdurulması çağrısını yineledi.

NEW ABD, Sudan'da bayram nedeniyle alınan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti ancak taraflar arasındaki güvensizliğe işaret ederek çatışmaların durdurulması çağrısını yineledi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yazılı açıklamasında, Sudan'da 15 Nisan'dan bu yana ordu ile çatışan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ve HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile dün görüştüğü bilgisini paylaşan Blinken, taraflara bu süreçte ateşkese uymaları çağrısı yaptığını aktardı.

Blinken, "Ancak çatışmanın devam ettiği ve iki güç arasında ciddi bir güvensizlik olduğu açık." ifadesini kullanarak, diplomatik personel dahil tüm sivillerin güvenliğe ulaşmasını sağlamak için çatışmayı durdurma çağrısını yineledi.

Çatışmaların durmasıyla Sudan'ın askeri ve sivil liderinin, Sudan ulusunun daha fazla zarar görmesini önlemek için sürdürülebilir bir ateşkes düzenlemeleri konusunda acilen müzakerelere başlaması gerektiğini vurgulayan Blinken, uluslararası toplumun çatışmaya son verecek süreci desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.