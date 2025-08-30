ABD Sosyal Güvenlik İdaresi'nin Baş Veri Sorumlusu İstifa Etti

ABD Sosyal Güvenlik İdaresi'nin baş veri sorumlusu olan Charles Borges, Hükümet Verimlilik Departmanının (DOGE) ABD vatandaşlarının sosyal güvenlik verilerini riske attığına dair bir ihbarda bulunmasından günler sonra "düşmanca ortam ve dayanılmaz çalışma koşulları" nedeniyle görevinden ayrıldı.

CNN'in haberine göre, Borges, istifa mektubunda kurumun kendisine karşı "yasal ve etik olarak" işini yapmasını imkansız hale getiren ve kendisini büyük sıkıntıya sokan eylemlerde bulunduğunu belirtti.

Mektupta, "Vatandaşlarımızın en hassas kişisel verilerini etkileyen ciddi veri güvenliği ve bütünlüğü endişelerini dahili olarak yönetime ve harici olarak düzenleyicilere bildirdikten sonra düşmanca bir çalışma ortamı yaratan ve çalışma koşullarını dayanılmaz hale getiren dışlanma, tecrit, iç çekişme ve korku kültürüne maruz kaldım." ifadesi yer aldı.

İdarenin yeni atanan liderlerinin "asgari bilgi paylaşımı, çalışanların işten çıkarılmasına ilişkin sık tartışmalar ve genel organizasyonel işlev bozukluğu ile bir panik ve korku kültürü" yarattığını belirten Borges, federal yasa ve yönetmelikleri ihlal edebilecek proje ve olaylarla ilgili daha fazla bilgi edinmek için defalarca yaptığı taleplerin "reddedildiğini ya da görmezden gelindiğini" kaydetti.

Sosyal Güvenlik İdaresi ise personel konularıyla ilgili yorum yapmadığını vurguladı.

Borges, hafta başında DOGE'nin kurumda yerleşik çalışanlarının, verilerin bir kopyasını korunmasız bir bulut bilişim sunucusunda oluşturarak 300 milyondan fazla ABD'linin kayıtlarını riske attığını belirten bir ihbarda bulunmuştu. Söz konusu veriler arasında kişilerin isimleri, sosyal güvenlik numaraları, doğum tarihleri ve diğer kişisel bilgileri yer alıyordu.