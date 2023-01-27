Abd, Somali'de Üst Düzey İd Liderini Öldürdü

WASHINGTON, 26 Ocak (Xinhua) -- ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD tarafından Somali'de Çarşamba günü düzenlenen bir askeri operasyonda içlerinde üst düzey bir liderin de bulunduğu çeşitli İslam Devleti (İD) üyelerinin öldürüldüğünü duyurdu.

WASHINGTON, 26 Ocak (Xinhua) -- ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD tarafından Somali'de Çarşamba günü düzenlenen bir askeri operasyonda içlerinde üst düzey bir liderin de bulunduğu çeşitli İslam Devleti (İD) üyelerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Austin, yaptığı yazılı açıklamada öldürülenler arasında "Somali'deki üst düzey bir İD lideri ve İD'nin küresel ağında önemli bir kolaylaştırıcı" olan Bilal el-Sudani'nin bulunduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı, "El-Sudani, İD'nin Afrika'da giderek artan mevcudiyetini desteklemekten ve grubun Afganistan da dahil olmak üzere tüm dünyadaki operasyonlarını fonlamaktan sorumluydu" ifadelerini kullandı.

Açıklamada operasyonun, Başkan Joe Biden'ın verdiği izinle Somali'nin kuzeyinde yürütüldüğü ve herhangi bir sivilin hayatını kaybetmediği kaydedildi.