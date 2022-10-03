ABD, Somali'de Eş-Şebab liderini hedef alan saldırı düzenledi

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), Somali'de başkent Mogadişu'nun güneybatısındaki Jilib yakınlarında Eş-Şebab terör örgütü elebaşına yönelik saldırı düzenlediğini açıkladı.

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Somali Federal Hükümeti ile koordineli olarak 1 Ekim'de Somali'deki Eş-Şebab militan ağına karşı bir hava saldırısı düzenlendi. Saldırı Mogadişu'nun yaklaşık 370 kilometre güneybatısındaki Jilib yakınlarında gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda bir Eş-Şebab liderinin öldürüldüğü ve hiçbir sivilin zarar görmediği belirtilen açıklamada, öldürüldüğü iddia edilen Eş-Şebab elebaşının ismi açıklanmadı.

AFRICOM açıklamasında, "ABD Afrika Komutanlığı, operasyonun sonuçlarını değerlendirmeye devam edecek ve uygun olduğunda ek bilgi sağlayacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Eş-Şebab'ın, dünyadaki en büyük ve en aktif El Kaide ağı olduğuna dikkate çekilerek Somali'nin de "Doğu Afrika'daki güvenlik ortamının anahtarı olmaya devam ettiği" belirtildi.

ABD kısa süre önce Somali'ye özel kuvvet birliklerini konuşlandırmıştı.