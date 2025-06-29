ABD Senatosu, Vergi İndirimi Tasarısının Görüşülmesi İçin Onay Verdi

ABD'de Cumhuriyetçilerin Kongreye sunduğu tartışmalı vergi indirimi tasarısının resmen görüşülmeye başlanması önerisi, Senatodan az farkla onay aldı.

ABD Senatosunda tartışmalı vergi indirimi tasarısı hakkında görüşülmesine başlanması için oylama yapıldı.

Tasarının değerlendirmeye alınması, 51'e karşı 49 oyla kabul edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, tasarının yasalaşmasının önündeki engellerden birinin aşılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, oylamayı "büyük bir zafer" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Trump, Cumhuriyetçi Senatörlerden Rand Paul ve Thom Tillis'in karşı oy kullanmasına tepki gösterdi.

Tasarıda eyalet ve yerel vergilerin düşürülmesi, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor.