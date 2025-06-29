ABD Senatosu, Vergi İndirimi Tasarısının Görüşülmesi İçin Onay Verdi

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ABD Senatosu, Cumhuriyetçilerin sunduğu tartışmalı vergi indirimi tasarısının görüşülmesi için 51'e 49 oyla onay verdi. Başkan Trump, oylamayı "büyük bir zafer" olarak nitelendirirken, bazı Cumhuriyetçi senatörlerin karşı oy kullanmasına tepki gösterdi.

ABD'de Cumhuriyetçilerin Kongreye sunduğu tartışmalı vergi indirimi tasarısının resmen görüşülmeye başlanması önerisi, Senatodan az farkla onay aldı.

ABD Senatosunda tartışmalı vergi indirimi tasarısı hakkında görüşülmesine başlanması için oylama yapıldı.

Tasarının değerlendirmeye alınması, 51'e karşı 49 oyla kabul edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, tasarının yasalaşmasının önündeki engellerden birinin aşılmasına ilişkin yaptığı açıklamada, oylamayı "büyük bir zafer" olarak nitelendirdi.

Öte yandan Trump, Cumhuriyetçi Senatörlerden Rand Paul ve Thom Tillis'in karşı oy kullanmasına tepki gösterdi.

Tasarıda eyalet ve yerel vergilerin düşürülmesi, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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