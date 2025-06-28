ABD Senatosu, Trump'ın İran'a Karşı Askeri Harekat Yetkisini Reddetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Senatosu, Demokratların desteklediği ve Başkan Trump'ın Kongre onayı olmadan İran'a askeri harekatta bulunmasını engellemeyi amaçlayan tasarıyı 53'e 47 oyla reddetti. Tasarıyı sunan Senatör Tim Kaine, savaşın tek bir kişinin kararlarına bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

ABD Senatosu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kongre onayı olmadan İran'a karşı askeri harekatta bulunmasını engellemek amacıyla Demokratların öncülüğünde sunulan tasarıyı reddetti.

Demokrat Senatör Tim Kaine tarafından 16 Haziran'da sunulan, Trump'ın, Kongre'den yetki almadan İran'a karşı askeri harekatta bulunmasını engellemeye yönelik tasarı, Senato'da 47'ye karşı 53 oyla reddedildi.

Vietnam Savaşı sırasında ABD'de tek taraflı başkanlık yetkilerinin "askeri düşmanlıklara girişmesini kısıtlamak" için çıkarılan "1973 Savaş Yetkileri Kararnamesi'ne atıfta bulunan yasa tasarısının oylanması öncesinde konuşan Kaine, "Bu hafta yaşanan olayların, savaşın tek bir kişinin kararlarına bırakılamayacak kadar büyük bir mesele olduğunu gösterdiğini düşünüyorum." dedi.

Kaine, 16 Haziran'da, Trump'ın Kongre onayı olmadan İran ile askeri bir çatışmaya girmesini önlemek amacıyla "Savaş Yetkileri Kararı" adlı karar tasarısı sunmuştu.

ABD ordusunun İran'a karşı "doğrudan bir eyleminin açık bir Kongre onayı veya resmi bir savaş ilanı gerektireceği" kaydedilen tasarıda, "ABD Anayasası'na göre savaş ilan etme yetkisi yalnızca Kongre'ye ait." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

İran, ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmıştı.

ABD Başkanı Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Etkin pişmanlıktan yararlanan Umut Şenol'dan 'sistem' ve Murat Ongun itirafları

Tahliye edilen meclis üyesinden 'sistem' ve Murat Ongun itirafları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi gözleri önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu

Annesi gözleri önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı
Bakan Fidan ilk kez açıkladı: İsrail'in İran'a saldırdığı gece ABD'den telefon aldık

Bakan Fidan ilk kez açıkladı: O gece telefon aldık
Kamyonette kahreden görüntü

Kamyonette kahreden görüntü
İran'a saldırıların yüksek maliyeti, İsrail ekonomisini zorlu bir sınavla karşı karşıya bıraktı

12 günlük savaş İsrail'i batma noktasına getirdi
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Sakarya, Türkiye'nin ikinci metrobüs şehri olmak için gün sayıyor

Geri sayım başladı! İstanbul'un ardından ikinci şehir olacaklar
Paris Saint Germain, küme düşen Lyon'u kurtarıyor

Küme düşen Lyon'u kurtaracak bir takım var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.