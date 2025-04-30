ABD Senatosu, Thomas Barrack'ı Türkiye Büyükelçisi Olarak Onayladı

(ANKARA)- ABD Senatosu, özel sermaye yöneticisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın destekçilerinden Thomas Barrack'ı, Ankara Büyükelçisi olarak onayladı.

Senato, Barrack'ın büyükelçiliğini 60'a karşı 36 oyla onayladı. Destekleyenlerin neredeyse tamamı, 100 üyeli Senato'da 53 sandalyeye sahip olan Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerden geldi. ABD'nin son Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Jeffry L. Flake'ın görev süresi 1 Eylül'de sona ermişti.

Donald Trump, aylar önce, Truth Social isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Tom Barrack'ın bir sonraki Türkiye Büyükelçimiz olarak görev yapacağını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Tom otuz yıl boyunca küresel bir özel sermaye şirketini başarıyla yönetmiştir. Kendisi hem siyasi hem de iş çevrelerinde geniş bir düşünce liderleri yelpazesinde saygın ve deneyimli bir sağduyu sahibidir. Güney Kaliforniya'da doğup büyüyen Tom, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden lisans ve San Diego Üniversitesi'nden hukuk doktorası derecelerini almış ve aynı zamanda Law Review üyesi olmuştur. Tebrikler Tom" ifadelerini kullanmıştı.

Tom Barrack kimdir?

Ankara Büyükelçisi olarak atanan 77 yaşındaki Barrack, Trump'ın 40 yılı aşkın bir süredir arkadaşı olarak biliniyor. ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen Barrack, lisans eğitimini Güney California Üniversitesi'nde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesi'nde tamamladı. Lübnanlı Hristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı. Colony Capital adlı yatırım şirketinin kurucusu olan Barrack, Ronald Reagan yönetimi esnasında İçişleri Bakanlığı'nda müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. Barrack, Eylül 2011'de, dünyanın en zengin 833'üncü, ABD'nin en zengin 375'inci kişisi olmuştu.

Barrack, Trump'ın 2016 yılındaki Başkanlık kampanyasında danışmanlığını ve Trump'ın göreve gelişini yöneten komitenin başkanlığını yaptı. "Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) etki ajanı olarak yasa dışı faaliyet göstermekle" suçlanan Barrack, suçlamaların tamamından 2022'de beraat etmişti.