ABD Senatosu, Suriye'ye Yaptırımların Kaldırılmasını Destekliyor

Güncelleme:
ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılmasını destekledi. Komite, Suriye Cumhurbaşkanı ile görüşerek, Suriye'nin istikrarlı bir geleceği için gerekli adımların atılmasını önemsediklerini ifade etti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Suriye'ye yönelik Suriye Sezar Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) kapsamındaki yaptırımların kaldırılmasını desteklediğini bildirdi.

Komiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite Başkanı Jim Risch ve kıdemli üye Jeanne Shaheen, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Washington'da görüştü.

Risch ve Shaheen, Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılmasıyla desteklenen "refah ve istikrarlı" bir Suriye'nin yanında olduklarını ifade etti.

Şara'nın, terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda işbirliğine bağlı olduğunu aktaran Risch ve Shaheen, Suriye'nin, devrik Beşşar Esed rejimi dönemindeki yasa dışı kimyasal silahları, captagon ve metamfetamin gibi uyuşturucuları yok etmesini yakından takip edeceklerini belirtti.

Risch ve Shaheen, 2012 yılında devrik Esed rejimi güçlerince alıkonulan ve akıbeti hala bilinmeyen Amerikalı gazeteci Austin Tice gibi ABD vatandaşlarının bulunması için Suriye ile çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Senatörler, Şara'nın liderliğinde Suriye'nin ABD'nin bir ortağı olma yolunda ilerlediğini ve bu ilişkiyi desteklemeye hazır olduklarını ifade etti.

Risch ve Shaheen, "Suriye mevcut gidişatında devam ederse siyaset yapıcı ve yatırımcılar gibi kişilerin Suriye'nin geleceğine güveneceğinden şüphemiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımlarla ilgili olarak, "Dışişleri Bakanı, 10 Kasım'da Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesine yönelik taahhüdümüzü göstermek amacıyla Sezar Yasası yaptırımlarının uygulanmasını 180 gün süreyle kısmen askıya aldı." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
