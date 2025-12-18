ABD Kongresi, Suriye'ye Yönelik Yaptırımları Kalıcı Olarak Sona Erdirdi

(ANKARA) - ABD Senatosu, Suriye'nin eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımları kalıcı olarak sona erdirdi. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, karar nedeniyle ABD'li yetkililere teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptırımların uygulanmasını daha önce iki kez askıya almıştı. Ancak ABD Kongresi'nin kararıyla yasal metinlerde yürürlükte olan yaptırımlar da tamamen kaldırıldı. Senato, 20'ye karşı 77 oyla 2019 tarihli Sezar Yasası'nın yürürlükten kaldırılmasını da kapsamlı yıllık savunma paketi içinde kabul etti. Daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçen düzenlemenin, Trump tarafından imzalanarak yasalaşması bekleniyor.

Düzenleme, her iki partiden (Demokrat ve Cumhuriyetçi) milletvekillerinin desteğini aldı. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin kıdemli Demokrat üyesi Jeanne Shaheen, kararın "Suriye halkına, on yıllar süren ve hayal edilemez acılarla dolu bir dönemin ardından ülkeyi yeniden inşa edebilme konusunda gerçek bir şans tanıyan kararlı bir adım olduğunu" söyledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, "Suriye halkına verdikleri destek ve Sezar Yasası'nın kaldırılması yönündeki oyları için ABD Senatosu'na şükran ve takdirlerimizi sunuyoruz" dedi. Şeybani, bu adımın "Suriye ile dünya arasında işbirliği ve ortaklık için yeni ufuklar açan olumlu bir gelişme olduğunu" ifade etti.

Beşar Esat döneminde Suriye'nin yeniden inşasına yönelik yabancı yatırımları engellemek amacıyla çıkarılan Sezar Yasası, ülkeye yatırımları kısıtlamış ve Suriye'yi uluslararası bankacılık sisteminden büyük ölçüde dışlamıştı.