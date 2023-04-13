ABD Senatosu'nun en yaşlı üyesine partisinden istifa çağrıları

NEW ABD'de hastalıklarla mücadele ettiği için uzun süredir Senato'daki oturumlara katılamayan 89 yaşındaki Demokrat milletvekili Dianne Feinstein'a kendi partisinden milletvekilleri istifa çağrıları yapmaya başladı.

NEW ABD'de hastalıklarla mücadele ettiği için uzun süredir Senato'daki oturumlara katılamayan 89 yaşındaki Demokrat milletvekili Dianne Feinstein'a kendi partisinden milletvekilleri istifa çağrıları yapmaya başladı.

Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Ro Khanna, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Senatör Feinstein'ın istifa etme zamanı geldi. Ülkeyi kişisel bağlılığımızın önüne koymalıyız." ifadesini kullandı.

Feinstein'ın ömür boyu ülkeye hizmet etmesine rağmen artık görevlerini yerine getiremediğinin aşikar olduğunu ifade eden Khanna, "(Bu duruma) Sesimizi çıkarmamak, halkın seçilmiş temsilcileri olarak güvenilirliğimizi baltalar." değerlendirmesinde bulundu.

Temsilciler Meclisinden bir diğer Demokrat milletvekili Dean Phillips de Khanna'nın paylaşımını alıntılayarak, kendisine katıldığını aktardı.

Phillips, "Senatör Feinstein, ülkemize katkıları ölçülemez derecede olağanüstü bir Amerikalı. Ancak artık Senato'da kalmanın hem kendisi için hem de buna sessiz kalmayı tercih edenler için bir görev ihmali olduğuna inanıyorum." dedi.

Senatörlerin yokluğu Kongre'deki dengeleri etkiliyor

1992'den beri görevde olan ve Senato'nun en yaşlı üyesi olan Feinstein, bu dönem görev süresi dolduğunda (2024) tekrar aday olmayıp emekli olacağını açıklamıştı. Zona hastalığıyla mücadele eden Feinstein, aynı zamanda ABD Senatosunda en uzun süre görev yapan kadın senatör.

Feinstein'ın yanı sıra milletvekili John Fetterman'ın klinik depresyon tedavisi gördüğü için oturumlara katılamaması, Senato'da halihazırda az farkla çoğunlukta olan Demokratları zor duruma sokabileceği endişelerine neden olmuştu.

Demokrat Senatörlerin yokluğunun, Cumhuriyetçilerin gündeme getireceği yasa tasarıları karşısında Demokratları dezavantajlı konuma getirebilme potansiyeline sahip olduğu belirtiliyordu. Senato Yargı Komitesinde yer alan Feinstein'ın olmaması nedeniyle birkaç oylama ertelenmek zorunda kalmıştı.

Diğer taraftan Senatonun Cumhuriyetçi Lideri Mitch McConnell (81) de kaldığı otelde düşünce hastanede tedavi altına alınmıştı. Tedavisi biten McConnell, yakın zamanda Senato'ya dönmeyi umduğunu bildirmişti.

Fetterman ise 17 Nisan'da Senato'da görevinin başına geçmeyi planladığını açıklamıştı.