ABD Senatosu'ndan Trump'a Sembolik Gümrük Tarifeleri Oyu

Güncelleme:
ABD Senatosu, Başkan Trump'ın gümrük tarifelerini durdurmayı amaçlayan tasarıyı kabul etti. Ancak, yasalaşma ihtimali olmadığından bu oylama sembolik bir karar olarak değerlendiriliyor.

ABD Senatosunda oylanan ve Başkan Donald Trump'ın karşılıklı gümrük tarifelerinin durdurulmasını öngören tasarı kabul edilirken, tasarının yasalaşma ihtimali bulunmadığı için söz konusu oylama "sembolik" bir karar olarak görülüyor.

ABD Senatosunda yapılan oylamada 4 Cumhuriyetçi senatör Demokratlarla "evet" oyu kullanırken, oylama 51-47 olarak kabul edildi.

Oylamada, Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçi Parti'den Senatör Rand Paul ile Senatörler Mitch McConnell, Susan Collins ve Lisa Murkowski tasarı lehinde oy kullandı.

Oylama sonucu, Trump'ın gümrük tarifelerinin Amerikan ekonomisine zarar verdiğini savunan Demokratların yanı sıra bu hususta Trump'ı eleştiren bazı Cumhuriyetçiler için "sembolik bir zafer" niteliği taşıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın söz konusu tasarıyı mecliste oylamaya sunması olası olmadığı ve Trump'ın kendi yetkilerini kısıtlayan bu tür bir tasarıyı veto edeceği kesin olduğu için pratikte tasarının bir etkisi olmayacak.

Benzer bir tasarı, nisan ayı sonunda Başkan Yardımcısı JD Vance'in eşitliği bozan oyuyla 50'ye 49 oyla Senato'da reddedilmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
