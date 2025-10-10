ABD Senatosu'ndan Suriye için Tarihi Adım: Sezar Yaptırımları Kaldırılıyor

ABD Senatosu'nun Suriye'ye yönelik uygulanan Sezar Yaptırımlar Yasası'nı kaldırılmasına destek vermesi, Suriye hükümeti tarafından "tarihi bir dönüm noktası" olarak değerlendirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD Senatosu'nda yapılan oylamada Sezar Yasası'nın kaldırılmasının onaylanmasını "tarihi bir adım" olarak nitelendirerek, bu gelişmenin Suriye'nin yeniden "inşa ve dirilişi yolunda önemli bir dönüm noktası" olduğunu vurguladı.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa da oylamanın, yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

Mustafa, "ABD Senatosu'nun Sezar Yasası'nı kaldırma yönünde oy kullanması, Yeni Suriye ve halkının mücadelesi açısından tarihi bir dönüm noktasıdır. Kalkınma, refah ve istikrar yolunda uzun süredir karşılaşılan engellerden biri ortadan kaldırıldı. Kurtuluş süreci ilk adımlarını attı, bu süreç, Suriye'nin birliği ve halkının bütünlüğüyle taçlanacaktır." şeklinde konuştu.

Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar da "Suriye için uzun yıllar süren kısıtlama ve tecridin ardından, ekonomik iyileşme sürecinin başlangıcıdır. Bu tarihi bir dönüm noktasıdır." ifadesini kullandı.

Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye, bunun Suriye diplomasisinin önemli bir zaferi olduğunu ifade ederken, Suriye Merkez Bankası Başkanı Abdülkadir Husariyye ise oylamanın, Suriye halkının yaşadığı acıların sona erdirilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, bu gelişmenin Suriye tarihindeki bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

ABD Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Üyesi Joe Wilson, Senato'nun yaptığı oylamayla Sezar Yasası'nın kaldırılması yönünde destek verdiğini duyurmuştu.

Wilson, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında, "Savunma Yetkilendirme Yasası kapsamında Sezar Yasası'nın kaldırılmasını onaylayan Senato'ya teşekkür ediyoruz. Bu sert yaptırımlar, artık var olmayan bir rejime uygulanıyordu. Neyse ki, Suriye'nin başarısı artık bu yaptırımların tamamen kaldırılmasına bağlıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Yasanın yürürlükten tamamen kaldırılması için, ABD Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması ve Başkan Donald Trump'ın imzasına sunulması gerekiyor.