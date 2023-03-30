ABD Senatosu'ndan depremlerden etkilenen Türkiye'ye destek

NEW ABD Senatosu'nda, depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriyelilere taziyelerin iletildiği ve yeniden inşa çabalarına destek çağrılarının yapıldığı karar tasarısı geçti.

NEW ABD Senatosu'nda, depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriyelilere taziyelerin iletildiği ve yeniden inşa çabalarına destek çağrılarının yapıldığı karar tasarısı geçti.

Demokrat Oregon Senatörü Jeff Merkley, 16 Şubat'ta sundukları, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriyelilere taziyelerin iletildiği ve bu kapsamda dayanışma mesajları içeren karar tasarısının kabul edildiğini duyurdu.

Karar tasarısında, yıkıcı depremlerden etkilenen "NATO müttefiki Türkiye" ve Suriyelilere taziyede bulunuldu. Depremlerin 1939'dan beri Türkiye'de meydana gelen en güçlü depremler olduğu kaydedilen karar tasarısında, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin depremlerden etkilendiği hatırlatıldı.

ABD'nin depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye halkına verdiği destekten de bahsedilen karar tasarısında, deprem bölgelerinde insani yardım faaliyetlerinde yer alan kurum ve kişilerin çabaları takdir edildi.

Senatörler, ABD hükümetini, Türkiye'deki yerel makamlar ve Suriye'de uluslararası kabul gören kurumlarla koordinasyon içinde yeniden inşa çabalarını desteklemeye çağırdı.

ABD hükümetinin, NATO müttefiki Türkiye'ye arama kurtarma, itfaiye, yapı mühendisleri, tıbbi personel ve malzeme ile teknik uzman desteği vermeye davet edildiği karar tasarısında, BM Güvenlik Konseyi'ne Suriyelilere yardımların iletilmesi için alternatif sınır geçişlerinin bulunması ve Suriye'nin kuzeyindeki şiddetin derhal durdurulması çağrısı yapıldı.

Diğer yandan karar tasarısında, Sezar Yaptırım Yasasının ihlal edilmemesi ve Suriye'deki Esed rejiminin yeniden inşa yardımlarından faydalanmaması gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'ye verdikleri desteklerden ötürü Senato üyelerine teşekkür edildi.

Kongrenin diğer kanadı Temsilciler Meclisinde de 28 Şubat'ta depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriyelilere taziyelerin iletildiği, ABD'nin Türkiye ve Suriye halkına verdiği desteği takdir eden ve Esed rejiminin, BM yardımlarının ülkenin kuzeyindekilere ulaşmasını engelleyen eylemlerinin kınandığı karar tasarısı kabul edilmişti.