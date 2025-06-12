ABD Senatosu'nda Katar ve BAE ile Askeri Anlaşmalara Yasa Teklifleri Reddedildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Senatosu, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılması planlanan 3,2 milyar dolarlık askeri anlaşmaları durdurmayı amaçlayan yasa tekliflerini reddetti. Demokrat Senatörlerin önerdiği tasarılar, oylamada aleyhteki oyların fazla olması nedeniyle kabul edilmedi.

ABD Senatosu'nda, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılması planlanan 3,2 milyar dolarlık askeri anlaşmaların durdurulmasını amaçlayan yasa teklifleri reddedildi.

Demokrat Senatörler Chris Murphy, Chris Van Hollen, Brian Schatz, Tim Kaine, Bernie Sanders, Mazie Hirono ve Jeff Merkley tarafından gündeme getirilen tasarılardan ilki, Katar'a 1,9 milyar dolarlık MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracı (İHA) satışını, diğeri ise BAE'ye 1,3 milyar dolarlık Chinook helikopter satışını durdurmayı amaçlıyordu.

Ancak her iki karar tasarısı da 100 üyeli Senato'da yapılan oylamada lehteki 39 oya karşı aleyhteki 56 oyla reddedildi.

Karar tasarılarının destekçileri, satışlara karşı çıkma gerekçeleri arasında Katar'ın ABD Başkanı Donald Trump'a hediye etmeyi teklif ettiği lüks jet uçağı ve Trump'ın kurduğu World Liberty Financial adlı kripto girişimiyle bağlantılı bir kripto para birimini kullanmayı kabul eden BAE destekli bir firma ile yapılan anlaşmayı gösterdi.

Oylama öncesi Senato Genel Kurulu'nda konuşan Senatör Chris Murphy, Katar ve BAE'nin ABD'nin bölgedeki önemli ortakları olduğunu vurguladı ancak, "Bu iki ülke başkana kişisel hediyeler sunmaya devam ederken, ilişkilerin olağan şekilde sürmesini destekleyemeyiz." ifadesini kullandı.

Trump, Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ne yaptığı ziyaretten 3,2 trilyon dolar değerinde silah satışı ve yatırım anlaşmaları yaparak ülkesine dönmüştü.

Söz konusu anlaşmaların yanı sıra, Katar'ın Trump'a yaklaşık 400 milyon dolar değerinde bir Boeing 747-8 uçağı hediye etmesi de tartışma konusu olmuştu.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat çevreler, söz konusu hediyenin etik ve yasal sorunlar doğurabileceği gerekçesiyle iade edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak

2. Lig'den düşen 58 yıllık kulüp kapanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kümeste tavuklarına bakarken yorgun mermi isabet eden genç yaşamını yitirdi

Tavuklarına bakmak için kümese giren genç, korkunç şekilde can verdi
Savunmasız kanguruya yapılan işkence kan dondurdu

Savunmasız kanguruya yapılan işkence kan dondurdu
Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Nagihan Karadere gönlündeki şampiyonu açıkladı

Survivor'da yarı finalistler belli oldu! Gönlündeki şampiyonu açıkladı
AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı

AK Partili Orhan Miroğlu bu fotoğrafa kayıtsız kalamadı
Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı

Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
Sapanca Gölü'ne düşen uçağın enkazı 53 yıl sonra yeniden görüntülendi

Sapanca Gölü'ne düşmüştü! 53 yıl sonra yeniden görüntülendi
Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi

Buğday ekti, büyüyünce bu hale geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.