ABD Senatosu, Geçici Bütçe Tasarısını Reddetti

Güncelleme:
ABD Senatosu, hükümetin kapanmasının 20. gününde Cumhuriyetçilerin sunduğu geçici bütçe tasarısını kabul etmedi ve hükümetin ne zaman açılacağı konusunda belirsizlik devam ediyor.

Federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının 20. gününde Senato'da yeniden oylama yapıldı.

Federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının 20. gününde Senato'da yeniden oylama yapıldı.

Cumhuriyetçilerin sunduğu ve hükümete 21 Kasım'a kadar finansman sağlamayı öngören geçici bütçe tasarısı, 50 "Evet" ve 43 "Hayır" oyuyla bir kez daha kabul edilmedi.

Tasarının kabul edilebilmesi için 60 senatörün "Evet" oyu vermesi gerekiyor.

ABD Kongresi'nde bütçe üzerinde hala anlaşmaya varılamaması, hükümetin ne zaman açılacağına dair belirsizliği artırıyor.

Bu sırada Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, hükümetin kapanması ve geçici bütçe tasarısının onaylanmaması konusunda birbirini suçluyor.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ise 11'inci kez reddedilen geçici bütçe öncesinde Senato'da yaptığı konuşmada hükümet kapanması konusunda Cumhuriyetçileri ve Beyaz Saray'ı özellikle sağlık hizmetleri alanında artan sorunlara karşın müzakere yapmayı reddetmekle eleştirdi.

Schumer, "(ABD Başkanı) Donald Trump hükümetinin kapanmasının bir haftasını daha geride bıraktık ve Cumhuriyetçiler çalışmamaktan, müzakere etmemekten, 20 milyondan fazla çalışan ve orta sınıf Amerikalının sağlık sigortası primlerinin yükselmesine izin vermekten memnun görünüyorlar." dedi.

Senato Çoğunluk Lideri John Thune de Senato'daki konuşmasında Cumhuriyetçilerin Demokratların sağlık hizmetleri konusundaki endişelerine nasıl yanıt verileceği konusunda görüşmelere hazır olduklarını açıkça belirttiklerini söyleyerek "Ancak Demokratlar hükümeti yeniden açana kadar bunların hiçbiri gerçekleşmeyecek. Demokratlar hükümetin finansmanını rehin almayı bırakana kadar hiçbir konuda müzakere yapmayacağız." ifadelerini kullandı

Senatoda, Cumhuriyetçiler ve Demokratların sunduğu federal hükümete finansman sağlamaya yönelik geçici bütçe tasarılarına daha önce yapılan oylamalarda da onay çıkmamıştı.

Hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı

ABD'de 2025 mali yılı 30 Eylül Salı gece yarısı itibarıyla sona ererken federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açmıştı.

Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddediyor. Cumhuriyetçiler ise mevcut harcama düzeylerinde herhangi bir değişiklik içermeyen geçici bir bütçe tasarısının geçirilmesi konusunda ısrar ediyor.

Federal hükümetin kapanması ne anlama geliyor?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.

Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor.

"Temel personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını, genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
