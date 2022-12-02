ABD Senatosu Demiryolu İşçilerine Yedi Gün Ücretli Hastalık İzni Verilmesini Reddetti

ABD Senatosu yük taşımacılığı yapan demiryolu şirketleri ile sendikalı işçiler arasındaki toplu sözleşmelerin uygulanmasını öngören bir yasa tasarısını kabul etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin San Mateo kentinde bir tren istasyonunda maskelerini takmış yolcular görülüyor, 18 Temmuz 2021. (Fotoğraf: Wu Xiaoling/Xinhua)

ABD Senatosu yük taşımacılığı yapan demiryolu şirketleri ile sendikalı işçiler arasındaki toplu sözleşmelerin uygulanmasını öngören bir yasa tasarısını kabul etti.

WASHINGTON, 2 Aralık (Xinhua) -- ABD Senatosu Perşembe günü, demiryolu işçilerine yedi gün ücretli hastalık izni verilmesini öngören bir öneriyi reddetti.

Buna karşın senatörler yük taşımacılığı yapan demiryolu şirketleri ile sendikalı işçiler arasında var olan toplu sözleşmelerin uygulanmasını emreden bir yasa tasarısını kabul etti.

Senato'nun kabul ettiği yasa tasarısı, demiryolu işçilerinin yakında yapmayı planladıkları bir grevi de kanunsuz hale getiriyor.

Her iki öneri de Çarşamba günü ABD Temsilciler Meclisi'nden geçmişti.

ABD Başkanı Joe Biden Perşembe günü, Kongre'nin her iki kanadından da geçen tasarıyı masasına gelir gelmez imzalayarak yasalaşmasını sağlayacağını söylemişti.