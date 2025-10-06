ABD Senatöründen İsrail'in Aktivistleri Alıkoymasına Tepki

ABD'de Demokrat Senatör Chris Van Hollen, hükümetine, İsrail'in uluslararası sularda saldırdığı Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyulan ABD vatandaşı aktivistlerin ülkeye güvenli ve derhal dönüşünü sağlamak için harekete geçme çağrısı yaptı.

Van Hollen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı videolu paylaşımda İsrail'in, Gazze'ye yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırmasına ve filoda yer alan aktivistleri alıkoymasına ilişkin açıklamada bulundu.

Alıkoyulan aktivistlerin ailelerinin, yakınlarının durumu hakkında ABD hükümetinden gerekli bilgiyi alamadığını belirten Van Hollen, "ABD hükümeti, öncelikli yükümlülüğünün yurt dışındaki ABD vatandaşlarını korumak olduğunu söylüyor. Öyleyse filo hakkında görüşü ne olursa olsun, bu ABD vatandaşlarının güvenliğini sağlamakla yükümlü." dedi.

Van Hollen, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya bu konuda mektup yazdığını fakat henüz yeterli cevap alamadığını söyleyerek, "Bunlar, Gazze'de açlıkla boğuşan insanlara yardım etmeye çalışan Amerikan vatandaşları. ABD hükümeti olarak biz, tüm bu Amerikalıların güvenli bir şekilde derhal ülkeye geri getirilmesini sağlamalı ve talep etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu'na ait 42 gemiye el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti gözaltına alarak ülkenin güneyindeki Ketziot Hapishanesi'ne nakletmişti.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliği taşıyor.