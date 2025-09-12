ABD Senatörü Jack Reed: Savunma Bakanlığı'nın Venezuela Operasyonu İçin Kesin Kanıtı Yok

ABD'de Demokrat Senatör Jack Reed, Savunma Bakanlığının, eylül başında düzenlenen askeri operasyonda öldürülen kişilerin Venezuela merkezli Tren de Aragua çetesine mensup olduklarına dair kesin bir kanıt sunamadığını söyledi.

ABD Senatosunun Silahlı Kuvvetler Komitesinin Kıdemli Üyesi Demokrat Senatör Jack Reed, Bakanlığın saldırıya ilişkin Kongre üyelerine yaptığı bilgilendirme sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın operasyonda hedef alınan kişilerin Tren de Aragua çetesiyle bağlantısına dair kesin bir kanıt sağlayamadığını aktaran Reed, "Geminin Venezuela'ya ait olduğuna ya da mürettebatın Tren de Aragua veya başka bir kartelin üyesi olduğuna dair herhangi bir tespit yapılmadı." dedi.

Reed, saldırının meşru müdafaa kapsamında yapıldığına dair kanıtın olmadığının altını çizerek "Bu önemli çünkü hem iç hukuk hem de uluslararası hukuk uyarınca ABD ordusunun, meşru müdafaa durumu dışında sivil bir gemiye ölümcül güç kullanma yetkisi bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin bilgi sahibi üç kişi, CNN'e, Pentagon yetkililerinin bilgilendirme sırasında bu yönde bir kanıt sunmadığını doğruladı.

Kaynaklardan ikisi, geminin nereye gitmekte olduğunun da belirlenemediğini aktardı. Bir diğer kaynak ise geminin kendilerini takip eden askeri uçağı fark ettikten sonra rotasını değiştirerek ayrıldığı limana doğru yönelmeye başladığını belirtti.

Öte yandan Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise yaptığı yazılı açıklamada, operasyonun ABD Başkanı Donald Trump ve Savunma Bakanlığının yasal yetkisi kapsamında gerçekleştirildiğini savundu.

Parnell, Kongre üyelerine yapılan brifingde gemideki kişilerin kimlikleri, bağlantılı oldukları çete ve varış noktaları hakkında kanıtlar sunulduğunu ileri sürdü.

Trump, 2 Eylül'de, Karayipler'in güneyinde, Venezuela'dan hareket ettiği belirtilen ve uyuşturucu yüklü olduğu iddia edilen gemiye düzenledikleri saldırıda 11 kişinin öldürüldüğünü belirtmişti.

Saldırıda Venezuela kökenli Tren de Aragua çetesi üyelerinin hedef alındığını vurgulayan Trump, "Ülkemize uzun süredir çok fazla uyuşturucu giriyordu ve bunların çoğu Venezuela'dan geliyordu. Biz de onu (gemiyi) alaşağı ettik." ifadesini kullanmıştı.