ABD Savunma Bütçesi Tasarısı Senato'dan Geçti

ABD Senatosu, 2026 mali yılı için yaklaşık 925 milyar dolar bütçeli savunma tasarısını onayladı. Tasarı, terörle mücadele kapsamında Suriye'deki gruplara 130 milyon dolar tahsisat içermekte.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 2026 mali yılı için bütçe tasarısı, Senato'da kabul edildi.

ABD Senatosu, ABD Temsilciler Meclisi'nde eylülde kabul edilen "2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası" (NDAA) tasarısına ilişkin kararını verdi.

Yaklaşık 925 milyar dolar bütçeli tasarı, 20 ret oyuna karşı 77 lehte oyla Senato'da onaylandı.

ABD'nin bölgede terörle mücadeleyi desteklemesi için "gerekli" olduğu belirtilen tahsisat için Pentagon'un talebinde, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ve Suriye'nin güneyinde konuşlu Suriye Özgür Ordusunun (SÖO) "eğitim, teçhizat ve maaş ödemelerine" toplam 130 milyon dolar aktarılması hedefleniyor.

Ayrıca, ABD Başkanı'na 2002'de Irak'ta askeri güç kullanma imkanı veren "Askeri Güç Kullanımı için Yetki" yasalarının yürürlükten kaldırılmasına yönelik değişiklik önerisi, tasarının Temsilciler Meclisi'ndeki versiyonunun ardından Senato'daki versiyonuna eklenmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
