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ABD Savunma Bakanlığı'ndan Kovid-19 Aşısı Magduriyetlerine İade Düzenlemesi

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Kovid-19 Aşısı Magduriyetlerine İade Düzenlemesi
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Kovid-19 aşısı yaptırmadıkları için görevlerinden ihraç edilen Bakanlık personelinin yeniden görevlerine iade edilmelerini sağlayan bir genelge imzaladı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Kovid-19 aşısı yaptırmadıkları için ihraç edilen Bakanlık personelinin görevlerine iade edilmelerine ilişkin genelge imzaladığı açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, söz konusu genelge, Kovid-19 aşı zorunluluğu nedeniyle görevden ayrılan personelin durumlarının yeniden gözden geçirilmesi için yetkili kurullara ek rehberlik sunuyor.

Kovid-19 aşısı olmayı reddeden personel hakkında yapılan olumsuz işlemlerin iptalini içeren genelge, "kariyerlerinde gerileme yaşayan" personel için iyileştirici adımların atılmasını öngörüyor.

Hegseth, konuya ilişkin "Bu politikadan etkilenenleri görevlerine iade etmek için elimizden gelen her şeyi, olabildiğince hızlı bir şekilde yapıyoruz." açıklamasını yaptı.

Personelin göreve iadesi konusunda aksaklıklar yaşandığını belirten Hegseth, kendisinin ve Bakanlığın bunları düzeltmek için çalıştığını ifade etti.

Hegseth, konu hakkında Beyaz Saray ile ortak çalıştıklarını vurgulayarak "aşı zorunluluğundan etkilenen" herkesin orduya geri dönmesini istediğini söyledi.

Hegseth, bu kapsamda terhis statülerinin de iyileştirileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 27 Ocak'ta Kovid-19 aşısı yaptırmadıkları için ihraç edilen Bakanlık personelinin görevlerine iadesine ilişkin kararname imzalamıştı.

Savunma Bakanlığı, şubatta bu kararın hayata geçirilmesine yönelik bir uygulama kılavuzu yayımlamıştı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
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