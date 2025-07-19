ABD Savunma Bakanlığı'nda Microsoft'un Çinli Mühendislerle Çalışması Soruşturulacak

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Microsoft'un Bakanlıktaki bilgisayar sistemlerine Çinli mühendislerden yardım almasını araştıracaklarını açıkladı. Microsoft, iddialar sonrası Çinli mühendislerden teknik destek almayı sonlandıracağını duyurdu.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'li bilişim şirketi Microsoft'un, Bakanlıktaki bilgisayar sistemlerine teknik destek için Çinli mühendislerden yardım alması konusunun araştırılacağını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Hegseth X sosyal medya hesabından, Microsoft'un, Bakanlıktaki bilgisayar sistemleri konusunda Çinli mühendislerden yardım aldığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bu durumun en kısa sürede araştırılacağını belirten Hegseth, "Çin de dahil olmak üzere yabancı ülkelerden hiçbir mühendisin Savunma Bakanlığı sistemlerine erişilmesine izin verilmemeli." ifadesini kullandı.

Microsoft değişikliğe gitti

Microsoft Sözcüsü Frank Shaw ise X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu iddialara yanıt verdi.

Konuya ilişkin endişelerin ardından Microsoft'un değişikliğe gittiğini belirten Shaw, teknik destek için Çin merkezli mühendislerden artık yardım alınmayacağını kaydetti.

Shaw, "ABD hükümetine mümkün olan en güvenli hizmetleri sunmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Çinli mühendislerin Bakanlığın bilgisayarlarına erişimine izin verildiği iddiası

ProPublica adlı bağımsız araştırmacı gazetecilik organizasyonu hafta içinde, Microsoft'un, Savunma Bakanlığındaki bilgisayar sistemleri konusunda Çinli mühendislerden yardım aldığını iddia etmişti.

ABD'li personelin ise bu süreci yeteri kadar denetlemediği öne sürülen haberde, ülkenin en hassas verilerinin savunmasız bırakıldığı savunulmuştu.

ABD'nin Arkansas eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü Tom Cotton ise söz konusu iddiaya tepki göstererek Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama talep etmişti.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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