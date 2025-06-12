ABD Savunma Bakanlığı, AUKUS Anlaşmasını Resmi Olarak İncelemeye Aldı

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ABD Savunma Bakanlığı, Joe Biden yönetiminin 2021 yılında imzalanan AUKUS güvenlik anlaşmasını inceleme kararı aldı. İnceleme, önceki yönetimle uyumlu olma çabası ve müttefiklerin savunma yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla gerçekleştirilecek.

HOUSTON, 12 Haziran (Xinhua) -- ABD Savunma Bakanlığı, Joe Biden yönetiminin 2021 yılında İngiltere ve Avustralya ile imzaladığı AUKUS güvenlik anlaşmasına ilişkin resmi inceleme başlattığını teyit etti.

Pentagon Basın Ofisi'nin çarşamba günü elektronik posta yoluyla Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanlığı, önceki yönetimin AUKUS girişimini, ABD Başkanı Donald Trump'ın Önce Amerika gündemiyle uyumunu hedefleyerek gözden geçiriyor" ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Savunma Bakanı Pete Hegseth'in de açıkça ifade ettiği gibi bu, askerlerimizin en üst düzeyde hazır olmalarını, ortak savunma için müttefiklerin üstlerine düşeni tam olarak yapmalarını ve savunma sanayi tabanının ihtiyaçlarımızı karşılamasını sağlamak anlamına geliyor" denildi.

Financial Times'ın haberine göre incelemeye, AUKUS hakkında kuşkularını dile getiren Savunma Bakanlığı Politika Müsteşarı Elbridge Colby başkanlık edecek.

Avustralya'nın ABD ve İngiltere'den teknoloji transfer ederek nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa etmesine olanak veren üçlü AUKUS ittifakına yönelik anlaşma, Eylül 2021'de imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında nükleer silaha sahip ABD ve İngiltere'den nükleer silaha sahip olmayan Avustralya'ya dört tona kadar silah olarak kullanılabilecek yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum transferi öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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