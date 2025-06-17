ABD Savunma Bakanı, Orta Doğu'ya Ek Kabiliyetlerin Konuşlandırıldığını Duyurdu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail ile İran arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde, Orta Doğu'ya ek kabiliyetlerin konuşlandırılması talimatını verdi. Hegseth, bu konuşlandırmanın ABD güçlerini koruma ve bölgedeki savunma duruşunu güçlendirme amacını taşıdığını belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail ile İran arasındaki gerilimin arttığı dönemde, Orta Doğu bölgesine "ek kabiliyetlerin konuşlandırılması" talimatını verdiğini bildirdi.

Hegseth, X hesabından yaptığı açıklamada, hafta sonu Orta Doğu'ya ek kabiliyetlerin konuşlandırılmasını yönettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"ABD güçlerini korumak bizim en büyük önceliğimiz ve bu konuşlandırmalar bölgedeki savunma duruşumuzu güçlendirmeyi amaçlıyor."

Söz konusu mesajın, Kanada'da G7 liderlerince hazırlanan ve İsrail ile İran'a "gerilimin azaltılması" çağrısı yapması beklenen ortak bildiriyi, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzalamayacağı iddiası sonrası paylaşılması dikkati çekti.

Ortak açıklamada "anlaşmazlık" iddiası

CNN kanalının adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberde, Trump ile G7 liderleri arasında ortak açıklamaya ilişkin anlaşmazlık yaşandığı belirtilmişti.

Haberde, Trump'ın, G7 liderleri tarafından hazırlanan ve İsrail ile İran'a "gerilimin düşürülmesi" çağrısı yapan ortak bildiriyi imzalamayı düşünmediği aktarılmıştı.

Konuyla ilgili olarak ABD basınına bir değerlendirme yapan bir Beyaz Saray yetkilisi de Trump'ın önceliğinin "İran'ın nükleer silah sahibi olmaması" olduğunu ifade etmişti.

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, söz konusu ortak bildiride "İsrail'in kendisi savunma hakkı olduğu" ve "İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı" maddeleri yer alıyor.

Kanada'nın Alberta bölgesinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılan ABD Başkanı Trump'ın ajandasında İsrail-İran gerilimi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve gümrük tarifeleri gibi başlıklar bulunuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
İsrail'i yatlarla terk edenler Güney Kıbrıs'a akın etti

İsrail'i yatlarıyla terk edenler o bölgeye akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yarışmayı kazandı, yayınlanmadan önce hayatını kaybetti

Büyük ödülü aldı ama yayın sonunda acı gerçek ortaya çıktı
Altın fiyatları için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi

İmamoğlu hakim karşısına çıktı! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
Lahey'de son 20 yılın en büyük protestosu! 150 bin kişi Filistin için sokaklara indi

Avrupa şehrinde son 20 yılın en büyük protestosu
İran: Bu gece daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın

"Daha sert vuracağız, Tel Aviv'i boşaltın"
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı: Asker formasıyla şehit oldu

İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.