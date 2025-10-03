ABD Savunma Bakanı'ndan Ölümcül Uyuşturucu Operasyonu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, uluslararası sularda uyuşturucu taşıdığını ifade ettiği bir tekne için "ölümcül, kinetik bir saldırı emri" verdiğini ve teknedeki 4 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bu sabah erken saatlerde, Başkan (Donald) Trump'ın emriyle, ABD Güney Komutanlığının sorumluluk alanındaki yabancı terör örgütleri ile bağlantılı bir uyuşturucu kaçakçılığı teknesine ölümcül, kinetik bir saldırı emri verdim." ifadesine yer verdi.

Teknedeki uyuşturucu şebekesine üye olduğunu ifade ettiği "4 teröristin öldürüldüğünü" kaydeden Hegseth, operasyonda hiçbir ABD askerinin zarar görmediğinin altını çizdi.

Hegseth, teknenin, "ABD'ye giden önemli miktarda uyuşturucu madde taşırken" Venezuela açıklarındaki uluslararası sularda vurulduğunu aktardı.

Saldırı anının görüntülerini 37 saniyelik sessiz bir video kaydıyla paylaşan Savunma Bakanı, "İstihbaratımız, bu teknenin şüphesiz, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını, teknedeki kişilerin uyuşturucu teröristleri olduğunu ve bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı geçiş güzergahında faaliyet gösterdiklerini doğruladı." ifadesine yer verdi.

Hegseth, mücadelelerinin, "ABD halkına yönelik uyuşturucu tehdidi sonlanıncaya kadar" devam edeceğini vurguladı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabında, aynı görüntüleri paylaşarak "25 ila 50 bin kişiyi öldürmeye yetecek kadar uyuşturucu yüklü bir teknenin, bu sabah erken saatlerde Venezuela açıklarında ABD topraklarına girmesi engellendi." ifadesini kullandı.

Trump yönetimi, kartellerle mücadele konusunda Kongre'yi bilgilendirmişti

ABD medyasına yansıyan ve Kongre kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, Trump yönetimi, kartellerle mücadele konusunda dün Kongre'ye bir bildirim yapmıştı.

Buna göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump tarafından "yabancı terör örgütleri" listesine eklenen uyuşturucu kartelleriyle mücadelede "savaş durumunda" olduğunu, Kongre'deki ulusal güvenlik komitelerine iletmişti.

Söz konusu gizli bildirim, ABD ordusunun geçen haftalarda başlattığı, halen Venezuela açıklarında devam eden ve "uluslararası hukuka uygun olup olmadığı" tartışmalarına neden olan askeri eylemlerinin yasal bir zemini olarak yapılmıştı.

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.