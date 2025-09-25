ABD Savunma Bakanı'ndan Olağanüstü Toplantı Emri

ABD Savunma Bakanı Peter Hegseth'in, yüzlerce general ve amirale "olağanüstü ve acil" bir toplantıya katılmaları için emir gönderdiği iddia edildi.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin, konu hakkında bilgi sahibi çok sayıda kaynağa dayandırdığı haberine göre Pentagon, ABD ordusunun yüzlerce general ve amiraline, herhangi bir açıklama yapmadan, kısa süre içinde Virginia'daki Deniz Piyadeleri üssünde toplanmaları talimatını gönderdi.

Kaynaklar, Hegseth'in "olağanüstü ve acil" toplanma emrinin, tuğgeneral veya üzeri rütbeye sahip tüm üst düzey subaylar veya ABD Donanmasındaki eşdeğer rütbedeki askerler için geçerli olduğunu, komuta pozisyonlarında görev yapan üst düzey danışmanları da kapsadığını belirtti.

Gazetenin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu yıl çok sayıda üst düzey lideri görevden almasının ardından gelen bu toplantı çağrısının "kafa karışıklığı ve endişeye" sebep olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Haberde, "son derece sıra dışı" olarak nitelenen talimatın, dünyanın dört bir yanındaki ordu birimlerinin neredeyse tüm üst düzey komutanlarına gönderildiği öne sürüldü.

Öte yandan, Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, konuya ilişkin açıklamasında, Bakan Hegseth'in "gelecek hafta başında üst düzey askerlerle görüşeceğini" doğrularken, ayrıntı bilgi paylaşmadı.

Toplantı emri, Hegseth'in Pentagon'da son zamanlarda büyük çaplı değişiklikler emretmesinin ardından gelirken, bu değişiklikler arasında, üst düzey askeri komutanlıkların kapsamlı bir şekilde birleştirilmesi yoluyla general subay sayısının yüzde 20 oranında azaltılması konusu da yer alıyor.