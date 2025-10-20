Haberler

ABD Savunma Bakanı'ndan Karayipler'deki Uyuşturucu Kaçakçılığına Müdahale

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 17 Ekim'de Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir gemiye düzenlenen saldırının Kolombiyalı isyancılarla bağlantılı olduğunu açıkladı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 17 Ekim'de Karayipler'de uyuşturucu kaçakçılığı yapan gemiye düzenlenen saldırının Kolombiyalı silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ile bağlantılı olduğunu savunarak saldırıda 3 kişinin öldüğünü ifade etti.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatları doğrultusunda ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) sorumluluk alanında faaliyet gösteren ve ELN bağlantılı olduğu ileri sürülen gemiye 17 Ekim'de saldırı düzenlediğini belirtti.

Söz konusu geminin yüklü miktarda uyuşturucu taşıdığının ortaya çıkarıldığını kaydeden Hegseth, uluslararası sularda düzenlenen saldırı sonucunda gemide bulunan 3 kişinin öldürüldüğünü belirtti.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına bir denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" ifade edilmişti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
