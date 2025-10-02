ABD Savunma Bakanı'ndan Basına Bilgi Sızıntılarına Karşı Yeni Kısıtlamalar

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, basına yönelik "bilgi sızıntılarını" önlemek amacıyla binlerce askeri ve sivil personele yönelik yeni kısıtlamalar getirmeyi planladığı ileri sürüldü.

Washington Post'un konu hakkında bilgi sahibi iki yetkili ve elde edilen belgelere dayandırdığı haberine göre, Hegseth, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) görev yapan personelin basına bilgi sızdırmasını engellemeyi hedefliyor.

ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Stephen Feinberg'un hazırladığı taslak metinde, çalışanların "kamuya açık olmayan hiçbir bilgiyi onay almadan paylaşamayacağı" belirtilirken Pentagon'da görev yapan tüm personelin gizlilik sözleşmesi imzalayacağı ve belirsiz aralıklarla "yalan makinesi (poligraf)" testlerine tabi tutulacağı iddia edildi.

Uygulamanın, dört yıldızlı generallerden idari personele kadar herkes için geçerli olabileceği belirtilen metinde, güvenlik görüşmelerinin sıklaştırılacağı aktarıldı.

Güvenlik gerekçesiyle adını açıklamayan yetkililer, söz konusu metnin henüz onaylanmadığını, müzakere aşamasında olduğunu belirtti.

Eski yetkililer ve ulusal güvenlik hukukçuları, mevcut yasalarda gizli bilgilerin paylaşımının zaten suç sayıldığını hatırlatarak yeni adımların "personeli sindirme ve korku yaratma" amacı taşıdığını savundu.

Avukat Mark Zaid, bu hamlelerin casuslukla mücadele etmekten çok, "ABD Savunma Bakanlığı ve Başkan Donald Trump yönetimine sadakat sağlamak amacıyla yapılmış gibi" göründüğünü ifade etti.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell ise söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını ifade ederek haberde iddia edilen talimatlara ilişkin soruları yanıtlamayı reddetti.