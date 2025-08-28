ABD Savunma Bakanı, Microsoft'un Çinli Mühendislerle Çalışmasını Güven İhlali Olarak Değerlendirdi

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Microsoft'un Pentagon'daki bilgisayar sistemlerinde Çinli mühendislerden yardım almasının "güven ihlali olduğunu" ve bu hizmetin sona erdiğini duyurdu.

Washington yönetimi, ABD'li teknoloji devi Microsoft'un, Savunma Bakanlığı (Pentagon) bilgisayar sistemleri konusunda Çinli mühendislerden yardım almasının gündeme gelmesinin ardından bu konuda adım attı.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Pentagon bulut sisteminde sağlanan hizmette Çin vatandaşlarının çalışmasının sona erdiğini duyurdu.

Microsoft'un, yaklaşık 10 yıldır uzaktan denetlenen Çinli mühendisler aracılığıyla hassas Pentagon bulut sistemlerine erişim sağladığını belirten Hegseth, bunun bakanlığı "kabul edilemez riske" attığını vurguladı.

Hegseth, bu konunun araştırıldığını ve bulgular sonucunda harekete geçtiklerini söyleyerek " Microsoft'a bu güven ihlalini belgeleyen resmi bir endişe mektubu ilettik. Microsoft'un dijital eşlik programının, Çin vatandaşlarının yaptığı kodlar ve sunumlar dahil olmak üzere, üçüncü taraflarca denetlenmesini istiyoruz." dedi.

Pentagon uzmanlarını konuya ilişkin detayların öğrenilmesi amacıyla ayrı bir soruşturma yürütmeleri için görevlendirdiğini dile getiren Hegseth, "Ek olarak tüm Savunma Bakanlığı yazılım sağlayıcıları, Pentagon sistemlerindeki Çin müdahalesini tespit edip sonlandıracak." ifadesini kullandı.

Çinli mühendislerin Pentagon sistemlerine erişimi tartışma yaratmıştı

Microsoft'un, Pentagon'daki bilgisayar sistemleri konusunda Çinli mühendislerden yardım aldığı ve ABD'li personelin ise bu süreci yeteri kadar denetlemediği iddiaları temmuzda gündem olmuştu.

Ülkenin en hassas verilerinin savunmasız bırakıldığı ileri sürülmüş, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton da Bakanlıktan konuya ilişkin açıklama talep etmişti.

Hegseth, durumun en kısa sürede araştırılacağını belirtmiş, Microsoft ise konuya ilişkin endişelerin ardından teknik destek için Çinli mühendislerden artık yardım alınmayacağını açıklamıştı.