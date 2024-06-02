ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Austin, Singapur'da düzenlenen Asya-Pasifik bölgesinin en önemli güvenlik forumlarından Shangri-La Diyaloğu marjında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

Görüşmede Austin, ABD'nin, Rusya'nın saldırılarına karşı Ukrayna'ya tam destek verdiğini yineledi.

Austin, ayrıca Ukrayna'nın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik ülkesinin güvenlik yardımına ilişkin bir güncelleme sundu ve Ukrayna'nın "özgürlüğünü savunmasına" yardımcı olmak için destek vermeye kararlı olduklarını vurguladı.

Öte yandan ikili, ABD ile Ukrayna arasındaki stratejik savunma ortaklığını daha da güçlendirme taahhüdünde bulundu.