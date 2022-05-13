ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana ilk kez görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'ya &quot;Ukrayna'da acil... - Haberler

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana ilk kez görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'ya "Ukrayna'da acil...

AA - Hakan Çopur - Güncel
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana ilk kez görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'ya 'Ukrayna'da acil...

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana ilk kez görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'ya "Ukrayna'da acil ateşkes" çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya- Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana ilk kez görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'ya "Ukrayna'da acil ateşkes" çağrısında bulundu.

AA / Hakan Çopur - Güncel

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