ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana ilk kez görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'ya "Ukrayna'da acil...
AA - Hakan Çopur - Güncel
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana ilk kez görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'ya "Ukrayna'da acil ateşkes" çağrısında bulundu.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya- Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana ilk kez görüştüğü Rus mevkidaşı Sergey Şoygu'ya "Ukrayna'da acil ateşkes" çağrısında bulundu.
AA / Hakan Çopur - Güncel