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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya Savunma Bakanı ile telefon görüşmesi yaptı

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Görüşmede, Bakan Austin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaş sırasında iletişim hatlarını açık tutmanın önemini vurguladı.

NEW ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Basın Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Ryder, Austin'in, Rusyalı mevkidaşını bugün telefonla aradığını belirterek, "Görüşmede, Bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı devam eden savaşı sırasında iletişim hatlarını açık tutmanın önemini vurguladı." dedi.

İki savunma bakanının yaptığı konuşma hakkında detayların daha sonra açıklanacağını aktaran Ryder, Austin'in en son 15 Mart 2023'te eski Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştüğünü hatırlattı.

"Çatışmalar, daha geniş bir alana yayılırsa kimse kazanamaz"

Pentagon Sözcüsü Ryder, İsrail-Lübnan sınırında devam eden gerilim konusunda da bunun bölgesel çatışmaya dönüşmesini istemediklerini ve bu soruna diplomatik çözüm getirilmesi için uğraştıklarını vurguladı.

Sınırda "kimsenin istemeyeceği bir yanlış hesaplama riskinin bulunduğuna" dikkati çeken Ryder, "Eğer çatışmalar daha geniş bir alana yayılırsa, kimsenin kazanamayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Patrick Ryder, gazetecilerin soruları üzerine, Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla kurulan yüzer iskelenin fonksiyonunun devam ettiğini belirterek, kurulduğu 17 Mayıs'tan bu yana 6 bin 800 ton yardım yapıldığı bilgisini paylaştı.

ABD'nin insani yardımları denizden ulaştırmak amacıyla Gazze sahiline 2 aydan fazla bir sürede kurduğu ve 17 Mayıs'ta faaliyete geçen yüzer iskelenin birkaç hafta içinde kötü hava şartları nedeniyle parçalanarak işlevsiz kalması "fiyasko" eleştirilerine neden olmuştu.

Pentagon, ilk olarak 320 milyon dolar harcandığı açıklanan Gazze'deki yüzer iskelenin toplam maliyetinin, tamiri dahil, yaklaşık 230 milyon dolar olarak yeniden belirlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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