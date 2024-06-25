ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlikten endişe duyduklarını belirtti

NEW ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail- Lübnan sınırında artan gerginlikten "aşırı derecede endişe" duyduklarını belirterek, gerilimi önlemenin en iyi yolunun diplomasi olduğunu vurguladı.

Austin, başkent Washington'ı ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile Pentagon'da bir araya geldi.

Heyet halinde yapılan görüşme öncesi konuşan Austin, İsrail- Lübnan sınırında artan gerginlikten "aşırı derecede endişe" duyduklarını belirterek, İsrail ile Hizbullah arasındaki olası bir savaşın kolaylıkla Orta Doğu açısından sonuçları olabilecek bölgesel bir savaşa dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Austin, böyle bir savaşın Lübnan için felaket, masum İsrailli ve Lübnanlı siviller için de yıkıcı olacağını kaydederek, "Dolayısıyla diplomasi, gerilimi önlemenin açık ara en iyi yoludur. Bu nedenle acilen yalnızca İsrail'in kuzey sınırında kalıcı sükunetin yeniden sağlanmasını sağlayacak bir diplomatik anlaşma arıyoruz." dedi.

"Şehir savaşlarını kazanmak için sivillerin korunması gerekir"

Gazze konusunda da Hamas'ın elinde tuttuğu tüm esirler bırakılana kadar mücadele edeceklerini belirten Austin, "Ancak onların hepsini güvenli şekilde evlerine dönmesini sağlayacak tek şey diplomasidir." ifadesini kullandı.

Austin, bu bağlamda "süresi belli olmayan bir savaş ve direniş" riskine karşı Gazze'de "ateşkes" fırsatını kaçırmamak gerektiğine işaret ederek, "Benim ilk elden öğrendiğim tek şey; şehir savaşlarını kazanmak için sivillerin korunması gerektiğidir." dedi.

İsrail'in ahlaki ve stratejik gereklilik olarak Gazze'de sivillerin korunması için daha fazlasını yapmak zorunda olduğuna işaret eden Austin, Gazze'ye insani yardım girişlerinin de artırılması çağrısında bulundu.

"Bütün Orta Doğu'yu etkileyecek bir yol ayrımındayız"

İsrail Savunma Bakanı Gallant da ABD'nin ilk günden bu yana İsrail'e verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Bugün, bütün Orta Doğu'yu etkileyecek bir yol ayrımındayız. Ortak hedeflerimizi başarmanın yollarını tartışmak için buradayım." ifadesini kullandı.

Gallant, Hamas'ın yanı sıra "dünyanın ve bölgenin geleceği için en büyük tehlike" şeklinde nitelediği İran'a karşı tüm senaryolara hazırlıklı olmak gerektiğini ve bu konuda zamanın kalmadığını öne sürdü.