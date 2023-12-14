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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Filipinler ve İsrail Savunma Bakanlarıyla Görüştü

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr. ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefonda görüştü. Austin, Filipinler ile Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerini ele aldı. Ayrıca, İsrail'e de destek verdi ve Gazze'ye insani yardım akışının artırılması gerektiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro Jr. ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Austin'in Filipinli mevkidaşı Teodoro ile görüşmesinde "Çin'in hafta sonunda Güney Çin Denizi'ndeki zorlayıcı ve yasa dışı eylemlerinin ele alındığı" belirtildi.

Açıklamada, Austin'in Filipinler'in uluslararası hukuk uyarınca egemenlik haklarını korumasına desteğini yinelediği ve Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın Güney Çin Denizi de dahil olmak üzere Pasifik'in her yerinde her iki ülkenin silahlı kuvvetlerini, kamu gemilerini ve hava araçlarını, sahil güvenlikleri de dahil olmak üzere kapsadığını vurguladığı ifade edildi.

Tarafların Filipinler ordusunun modernizasyonunu artırmak ve diğer müttefiklerle koordinasyonunu geliştirmek konusunda hemfikir olduğu vurgulanan açıklamada, ABD ve Filipinler'in ihtilaflara barışçıl çözüm getirilmesi ve şeffaflığa dayalı özgür bir bölge vizyonunu paylaştığının altı çizildi.

Austin, İsrail'e desteğini yineledi

Açıklamada, Austin'in, İsrailli mevkidaşı Gallant ile yaptığı görüşmede ise "Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının tekrar etmemesi için İsrail'e desteğini yinelediği ve gelişmelere dair bilgi aldığı" belirtildi.

Austin'in Gallant'a sivillerin korunması ve Gazze'ye daha fazla insani yardım akışına izin verilmesi gerektiğini vurguladığının aktarıldığı açıklamada, İsrail'i tehdit eden Lübnan Hizbullah'ının eylemlerini de kınadığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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