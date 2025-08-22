ABD Savunma Bakanı, İran Raporunu Hazırlayan DIA Başkanı'nı İşten Çıkardı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ABD'nin İran'a saldırılarıyla ilgili iç raporu hazırlayan Pentagon'un istihbarat kolu Savunma İstihbarat Ajansının (DIA) başındaki Korgeneral Jeffrey Kruse'u işten çıkardığı bildirildi.

Kamuoyu önünde tartışmaya yetkili olmadıkları için isimlerinin açıklanmaması koşuluyla konuşan ve işten çıkarılma kararını bilen iki kişi ve bir Beyaz Saray yetkilisi, İran'ın nükleer programının ABD saldırıları nedeniyle sadece birkaç ay geriye gittiğini ortaya koyan değerlendirmeyi yapan DIA direktörü hakkında konuştu.

Söz konusu kişiler, Hegseth'in Kruse'u işten çıkardığını belirterek, kendisinin artık DIA'nın başkanı olarak görev yapmayacağını söyledi.

Kruse'un görevinden alınması, DIA'nın ön değerlendirmesinin ayrıntılarının medyaya sızmasından birkaç ay sonra gerçekleşirken, söz konusu değerlendirme ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iddialarıyla çelişmişti.