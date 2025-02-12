Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu

Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu: Barış ve kardeşlik çalışmaları için Türkiye'nin size ihtiyacı var

DEM Partili Bakırhan'dan Bahçeli'ye geçmiş olsun telefonu
AK Partili Gökçek'ten 'Başarır' iddiası: Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu

"Arka tarafa gelip babamla ilgili ricada bulundu"
Diyanet, Halil Konakçı hakkında soruşturma başlattı

Diyanet, Halil Konakçı için düğmeye bastı

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Ukrayna'nın NATO Üyeliği Gerçekçi Değil

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Ukrayna'nın NATO Üyeliği Gerçekçi Değil
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı bitse bile NATO'ya katılımının gerçekçi olmadığını belirtti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise üye ülkelerin savunma harcamalarındaki artışı açıkladı ve NATO'nun caydırıcılığını artırmak için daha fazla çabaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Ukrayna'nın, Rusya'ya karşı savaşı bitse bile NATO'ya üye olmasının gerçekçi olmadığını belirtti. NATO Genel Sekreteri Rutte ise üyelerin savunma harcamalarına dair yeni veriler açıkladı.ABD, Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasının ardından ilk kez Ukrayna'nın olası NATO üyeliğine dair net bir açıklama yaparak bunu gerçekçi görmediğini duyurdu.

Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, halihazırda Rusya ile savaşan Ukrayna'nın NATO'ya olası katılımı ile ilgili olarak "ABD, Ukrayna'nın NATO üyeliğini, müzakerelerle varılacak çözümün bir parçası olarak görmüyor" dedi.

Ukrayna'ya destek konusunda, NATO'daki Avrupalı ülkelerin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini de savunan Hegseth, gelecekte Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımlarla sivil yardımların büyük bir bölümünün Avrupalı ülkeler tarafından üstlenilmesi gerektiğini dile getirdi. Savunma Bakanı Hegseth ayrıca, ülkesinin, Ukrayna'da olası bir barış anlaşmasının ardından bu anlaşmayı güvence altına almak için bölgeye asker göndermeyi düşünmediğini aktardı.

NATO: Üyelerin silahlanma harcamaları arttı

ABD Başkanı Trump'ın sık sık dile getirdiği, NATO içinde giderlerin İttifak üyeleri arasında daha adil dağıtılması gerektiğine dair görüşlerine NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den yanıt geldi. Örgütün Avrupalı üyeleri ile Kanada'nın, 2014 yılından bu yana olağan askeri giderlerine ek olarak fazladan 700 milyar dolar daha harcama yaptığını belirten Rutte, sadece geçen yıl yapılan toplam yatırımın 485 milyar dolar olduğunu ve bunun da 2023'e oranla yüzde 20'lik bir artışa tekabül ettiğini dile getirdi.

"Müttefiklerin üçte ikisi, geldiğimiz noktada gayri safhi yurt içi hasılalarının en az yüzde 2'sini savunmaya harcıyor" diyen Mark Rutte, 2025'te daha fazla üyenin bu hedefi tutturmasını ve hatta geçmesini beklediğini vurguladı. Rutte diğer yandan, NATO'nun caydırıcılığını ve savunma kabiliyetini koruması için daha fazla çaba gösterilmesinin ve yükün daha adil dağıtılmasının gerekli olduğunu kabul etti. Trump'ın beklentisi yüzde 5

NATO içinde, açıklanan bu rakamların, harcamalardaki eşitsiz dağılımla ilgili tartışmaların tansiyonunu biraz olsun düşürmesi bekleniyor. ABD Başkanı Trump, son dönemde sık sık, her bir NATO üyesinin, gayri safhi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini değil, en az yüzde 5'ini savunmaya harcamasını talep ediyor. Avrupalı müttefiklerin kendi savunmaları için gösterdiği çabaları yetersiz bulan ve bu devletlerin kendilerini koruması için ABD'ye fazla güvendiğini kaydeden Trump, bu sebebi öne sürerek 2017-2021 arasındaki ilk başkanlık döneminde NATO'dan ayrılma tehdidinde bulunmuştu.

dpa,AFP / ET,TY

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
img

Emeklilerin ikramiye için beklediği tarih belli oldu
img

FIFA'dan devrim gibi karar
img

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı

Zahide Yetiş'in kadınlarla ilgili sözleri TBMM Komisyonu'nu karıştırdı
Adana Demirspor'u topa tutmuştu: Mustafa Sarıgül, şimdi de Mourinho'ya salladı

Şimdi de Mourinho'ya salladı
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Balık alamadıkları için ağlayan çocuk! Neyse ki sonu güzel bitti

"Yokluğun gözü kör olsun" dediğimiz bir an daha!
Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

Türkiye onu bu videolarla tanımıştı, tutuklandı
Osimhen'in yeni takımını duyurdular! 'Nankörler' listesine girecek

Yeni takımını duyurdular! "Nankörler" listesine girecek

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.