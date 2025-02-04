ABD Savunma Bakanı Hegseth, Texas'ta Sınır Güvenliğini İnceledi

NEW ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın "sınır çarı" olarak tanımladığı sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan ile düzensiz göçmenlere karşı yürütülen çalışmaları yerinde incelemek için Texas sınırına gitti.

Hegseth, X sosyal medya hesabından ülkenin güney sınırına yaptığı ziyaret hakkında paylaşımlarda bulundu.

Ülkenin sınır güvenliğinden sorumlu Homan ile bölgeyi ziyaretinden fotoğraflar paylaşan Hegseth, sınırda görev yapan ABD askerleri ile bir araya geldi.

Hegseth, güney sınırında görevli askerler için "Onlar, ülkemizin güvenliğinin omurgasını oluşturuyor." paylaşımını yaparak hizmetleri için askerlere teşekkür etti.

Sınırdaki askerlerin bağlı olduğu ABD Kuzey Komutanlığı yetkililerinden de çalışmalar hakkında brifing alan Hegseth, "Askerlerimiz göreve hazır ve sıkı çalışıyorlar." mesajını paylaştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın güney sınırındaki düzensiz göçmen girişlerini engellemeye yönelik politikaları kapsamında, Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) polislerine lojistik destek sağlamak için 1500 civarında askerin Texas sınırına gönderildiğini açıklamıştı.