ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten Ukrayna İçin Daha Fazla Ülke Çağrısı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren " Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) programına daha fazla ülkenin katılması çağrısında bulundu.

Hegseth, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde Genel Sekreter Mark Rutte ile basına ortak açıklama yaptı.

Haziran ayında Lahey'de gerçekleştirilen ve NATO ülkelerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 5'ine çıkarma hedefinin kabul edildiği toplantıyı "ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğiyle gerçekleşen tarihi zirve" olarak tanımlayan Hegseth, "Şimdi, bu taahhütler yakında yeteneklere dönüşecek ki bu da en önemli unsur." dedi.

Hegseth, ağustos ayında başlatılan PURL programının bunun önemli bir parçası olduğunu belirterek, "Avrupa ülkelerinin ABD silahları satın alıp, Ukrayna'daki çatışmaya barış getirmek için NATO'ya transfer ettikleri girişim." ifadesini kullandı.

ABD'li Bakan, "Başkan Trump döneminde öğrendiğimiz bir şey varsa, o da barışın güç yoluyla aktif olarak uygulanmasıdır. Barış, güçlü olduğunuzda elde edilir, güçlü sözler sarf ettiğinizde veya parmak salladığınızda değil. NATO'nun da bunu yaptığına inanıyorum. PURL programının bunu yaptığına inanıyorum. Dolayısıyla bugün beklentimiz, daha fazla ülkenin daha fazla bağış yapması, daha fazla satın alım yapması ve Ukrayna'nın bu çatışmayı barışçıl şekilde sonlandırmasını sağlaması." diye konuştu.

Hegseth, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese değinerek, "Ayrıca, Başkan'ın Gazze'de ve Orta Doğu'da başardıklarına bakıldığında, birçok şeyin gerçekleşeceği tarihi bir anda olunduğunu belirtmek isterim. Sanırım dünya, ABD'nin yanında duran ve barışı savunanların yanında durarak barışı arayan bir başkanımızın olduğunu görüyor. Bunu orada gördük ve umarım Ukrayna'da da görebiliriz. Çabalarımızın odak noktası bu. Bunu sağlamak için güçlü olacağız." değerlendirmesini yaptı.

Rutte de ABD liderliğine Ukrayna konusundaki çabaları için teşekkür ederek, "(PURL kapsamında) Şimdiye kadar 2 milyar dolar taahhüt edildi ve bugün katılacak ülkelerle ilgili birçok yeni açıklama bekliyorum. Sonuç olarak, yine büyük ilerleme kaydediyoruz." dedi.

Daha önce Kanada, Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç, Almanya, Belçika ve Lüksemburg, ABD silahları ve ekipmanlarının Ukrayna'ya tedarikini içeren PURL programına katılacağını duyurmuştu.