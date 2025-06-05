ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten NATO Ülkelerine Savunma Harcaması Çağrısı

ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten NATO Ülkelerine Savunma Harcaması Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO toplantısında müttefiklerden savunma harcamalarını artırmalarını talep etti. Hegseth, her ülkenin yüzde 5 seviyesinde katkıda bulunması gerektiğini vurguladı. NATO Genel Sekreteri Rutte de savunma harcamalarını dengelemek için daha fazla yatırım gerektiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Donald Trump yönetiminin NATO'ya bağlı olduğu ancak diğer müttefiklerin savunma harcamalarını artırması yönündeki ısrarlı beklentisine dair mesajını tekrarladı.

Hegseth, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı girişinde Genel Sekreter Mark Rutte ile basına ortak açıklamalarda bulundu.

Rutte'ye teşekkür eden Hegseth, "Birçok farklı bakış açısına öncülük etmek için kolay bir yer değil ancak herkes ortak savunmamıza ilişkin bir anlayış ve bağlılık paylaşıyor." dedi.

Pete Hegseth, "İddia ediyorum ki NATO'yu yeniden bir ittifak olarak dizayn etmek için Başkan Donald Trump'tan daha fazlasını yapan olmadı." ifadesini kullandı.

Trump'ın geri kalan müttefiklere savunmada üstlerine düşen sorumluluğu ABD'ye bırakmamaları gerektiği çağrılarına değinen Hegseth, "Burada olmamın nedeni, NATO'daki her ülkenin, karşı karşıya olduğumuz tehditlerin bir kabulü olarak yüzde 5 seviyesinde katkıda bulunması gerektiğini anlamasını sağlamaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Hegseth, "ABD, müttefiklerimizin yanında olmaktan gurur duyuyor ancak mesajımız açık olmaya devam edecek. Güç yoluyla caydırıcılık ve barış tamam ancak bu yalnızca ABD'ye güvenerek olamaz." diye konuştu.

Yeni yetenek hedeflerinde anlaşma sağlanacak

Rutte de Hegseth ve Trump'ın ilk günden beri mesajları konusunda çok net olduğunu belirterek, "Bugün önemli bir toplantı olacak çünkü bugün NATO topraklarında 1 milyar insanı güvende tutmak için ileriye dönük olarak ihtiyaç duyduğumuz 'yetenek hedefleri' konusunda anlaşacağız." dedi.

Lahey'de 24-25 Haziran'da yapılacak bu yılki zirvede savunma harcamalarında yeni hedef üzerinde anlaşılacağına işaret eden Rutte, "Tüm bu hedefleri yerine getirmek istiyorsak çok daha fazla harcama yapmamız gerektiğini zaten biliyoruz. Bu arada, bunu yaparak Kanada ile Avrupa ve ABD arasında harcamalar açısından da eşitleme yapacağız. ABD'nin NATO'ya tam bağlılığı mevcut ancak aynı zamanda Avrupa ve Kanada müttefiklerinin harcamaları artıracağı beklentisi de var." tespitinde bulundu.

Genel Sekreter, Lahey zirvesinde bu konuda anlaşılacağından emin olduğunu dile getirerek, NATO'nun sahip olması gereken yeteneklerden en önemlilerini "hava savunma sistemleri, manevra kabiliyetine sahip kara unsurları, uzun menzilli füzeler, komuta ve kontrol sistemleri" olarak sıraladı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hercai'nin Keriman'ı Eylem Tanrıver, estetik operasyon sonrası felç kaldı

Ünlü oyuncu felç oldu! Güzelleşmek isterken sağlığını kaybetti
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi

6 yıldır süren seçim husumeti! Kan gövdeyi götürdü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Cemil Tugay'dan CHP'li vekillere sitem: Sürece katkılarını görmedim

Grev krizini atlatan Cemil Tugay, CHP'ye öfkeli! Sözlerinde sitem var
John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Eski dünya yıldızı Osimhen'e seslendi: Oraya gitmen utanç verici
Romulo'ya tarihi transfer teklifi

Romulo'ya tarihi teklif
Mehmet Ali Erbil canlı yayında vasiyet sorusunu yanıtladı

Mehmet Ali Erbil'den canlı yayında vasiyet açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.