ABD Savunma Bakanı Hegseth: Karar Trump'a Ait

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ABD'nin müdahalesine dair soruları geçiştirirken, bu konuda karar verici tek kişinin Başkan Donald Trump olduğunu ve bakanlığının onun kararlarını uygulayacağını söyledi.

Hegseth, bakanlığının 2026 bütçesi için Senato Silahlı Hizmetler Komitesi'ndeki oturumda soruları cevapladı.

New Hampshire Demokrat Senatörü Cynthia Jeanne Shaheen'in ABD'nin İran'a karşı İsrail saldırılarına katılıp katılmayacağı sorusuna Hegseth, bu konuda oturumun kapalı kısmında cevap verebileceğini söyledi.

Hegseth, bu konuda kendisinden bir acil eylem planı istenip istenmediği sorusuna da, "İstendi veya istenmedi, bunu burada ifşa edemem. Bizim görevimiz Başkan'ın seçeneklere sahip olması ve bu seçeneklerin sonuçlarının ne olduğu konusunda bilgilendirildiğinden emin olmaktır." ifadelerini kullandı.

ABD halkının Trump'ı "kendi adlarına karar alması için seçtiğini" belirten Hegseth, bu konuda başkanın tek karar verici olduğunu ve bakanlığının da bu kararları uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

Rhode Island Demokrat Senatörü Jack Reed ise açılış konuşmasında, "Şu an konuşurken, füzeler İsrail ve İran'daki şehirleri vuruyor ve bölgesel bir savaşı ateşlemekle tehdit ediyor." dedi.

Reed, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Trump'ın ısrarına rağmen İran ile önleyici bir savaş başlatma kararının, tüm bölgenin istikrarını ve orada bulunan Amerikalıların güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, Trump yönetiminin "daha geniş bir savaşı önlemek için acil adımlar atması gerektiğini" vurguladı.