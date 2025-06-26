ABD Savunma Bakanı Hegseth İran'a Yönelik Saldırıların Başarısını Savundu

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların başarısız olduğu yönünde ülke medyasında çıkan haberleri eleştirdi.

Hegseth, Savunma Bakanlığında (Pentagon) ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'a yönelik saldırının amacına ulaşmadığını iddia eden tamamlanmamış bir "ön değerlendirme raporu"na dikkati çeken Hegseth, "Raporda, bu değerlendirmenin bir temel varsayımı olduğu söyleniyor. Bunun ne olduğunu biliyorsunuz. Bu, tüm öncülünüzün bir temel varsayıma dayandığı anlamına geliyor. Yanılıyorsanız, diğer her şey yanlıştır." dedi.

Hegseth, raporda, "saldırının muhtemelen ciddi bir hasar oluşturduğu" öngörüsünün kabul edildiğini savundu.

ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine "muazzam" tahribat verdiğini ileri süren Hegseth, bu konuda, İsrail Savunma Bakanlığı, Birlemiş Milletler (BM) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi kurumlardan yapılan açıklamaları kaynak gösterdi.

Hegseth, medyanın, ABD ordusunun başarısını görmezden gelmeye çalıştığını ve tarihi anları kaçırdığı eleştirisinde bulundu.

Genelkurmay Başkanı Caine, saldırıyı görsellerle anlattı

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran'ın nükleer kapasitesine büyük zarar verildiğini belirttiği saldırıyla ilgili olarak basın mensuplarına detaylı açıklamalarda bulundu.

Caine, saldırının etkilerini göstermek amacıyla görsel veriler ve simülasyon videoları kullandı.

İran'daki hedeflerin vurulması için yürütülen hazırlıkların 15 yıllık bir geçmişe dayandığını ve bu süreçte yüzlerce test gerçekleştirildiğini aktaran Caine, saldırının ilk aşamasında nükleer tesislerin üzerindeki kalın beton tabakaların imha edildiğini ve ardından ikinci bir bombanın havalandırma kanallarından içeri gönderildiğini belirtti.

Caine, "patlama ve basınç etkisiyle büyük bir yıkım gerçekleşmiş olabileceği" değerlendirmesinde bulunarak, 15 yıllık hazırlık sürecinde yapılan testlerin simülasyon videolarını da basınla paylaştı.

ABD'deki bazı medya kuruluşlarında, ele geçirilen ön raporlara dayanarak, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının Tahran yönetiminin nükleer programının "temel bileşenlerini yok etmediği", çalışmaları yalnızca "birkaç ay geriye götürmüş olabileceği" yönünde değerlendirmeler yer almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran nükleer tesislerine saldırı düzenleyen pilotların, saldırının başarısının tartışıldığı haberlerden üzüntü duyduğunu belirterek, pilotların "onuru" için Pentagon'da basın toplantısı düzenleneceğini bildirmişti.