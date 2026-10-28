ABD Savunma Bakanı Hegseth, Filipinler'de ABD-ASEAN savunma çerçevesi önerdi

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD'nin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ortaklarıyla deniz güvenliği, birlikte çalışabilirlik ve donanmalar arasındaki işbirliğini geliştirmeyi hedeflediğini belirterek, ASEAN ile savunma işbirliğine yönelik bir çerçeve oluşturmayı önerdiklerini bildirdi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği Savunma Bakanları Toplantısı Artı (ADMM-Plus) kapsamında Filipinler'de bulunan Hegseth, ABD-ASEAN ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump adına daha istikrarlı, güvenli ve müreffeh bir Pasifik vizyonu ortaya koyduklarını belirten Hegseth, bu vizyonun temenniler yerine güçlü ve kendi kendine yeterli ülkelerin kapasitesine dayandığını ifade etti.

Hegseth, ülkelerin kendi egemenliklerini savunabilecek ve herkesin yararına olan güç dengesine katkıda bulunabilecek kapasiteye sahip olması gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin yaklaşımını "güçlü, sessiz ve net" olarak tanımladı.

Bu yaklaşımı "güç yoluyla barış" anlayışıyla ilişkilendiren Hegseth, ABD'nin ASEAN ortaklarıyla kendi koşulları, öncelikleri ve ortak çıkarları temelinde çalışmaya hazır olduğunu bildirdi.

Hegseth, gelecek yıl ABD ile ASEAN arasındaki ilişkilerin 50. yıl dönümünün kutlanacağını hatırlatarak tarafların bu dönüm noktası vesilesiyle önümüzdeki birkaç yıl boyunca işbirliğine yön verecek bir "ABD-ASEAN Savunma İşbirliği Çerçevesi" geliştirmesini önerdiklerini açıkladı.

ASEAN'ın pragmatizm, diyaloğa açıklık, muhataplara saygı ve ulusal egemenliğe bağlılık gibi özelliklerinin ABD'nin yaklaşımıyla örtüştüğünü savunan Hegseth, tarafların her konuda aynı görüşte olmasının gerekmediğini, ortak çıkarların bulunduğu alanlarda pratik işbirliğinin yeterli olacağını ifade etti.

Hegseth, ABD'nin ASEAN ortaklarıyla deniz güvenliğini güçlendirmek, birlikte çalışabilirliği artırmak ve donanmalar arasındaki işbirliğini ilerletmek istediğini belirterek, bu çalışmaların sembolik adımlar olmadığını, ciddi ortaklıkların somut göstergelerini oluşturduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA