ABD Savunma Bakanı Hegseth, Almanya'nın NATO'daki Rolünü Özdü

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Avrupa'nın güvenliği ve Rusya'ya karşı Ukrayna'nın desteklenmesi bağlamında Almanya'nın "öncü rolünü" övdü.

Hegseth, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'u ağırladığı Pentagon'daki görüşmede NATO işbirliği çerçevesinde ABD-Almanya ilişkilerine değindi.

"NATO içinde ve Almanya ile birlikte inanılmaz bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." diyen Hegseth, bu konuda Almanya'nın askeri harcamalarla ilgili verdiği taahhütlere "bağlılığına" ve Avrupa ülkelerine "öncülük" ettiği için teşekkür etti.

Hegseth, Almanya'nın sadece ABD'den Patriot savunma sistemleri almakla kalmadığını, beşinci nesil savaş uçaklarıyla Litvanya'da üstlendiği görevin de "anlamlı" olduğunu belirtti.

Pistorius, Almanya'nın güvenlik taahhütlerine bağlılığını vurguladı

Almanya Savunma Bakanı Pistorius, Almanya'nın Avrupalı müttefikleriyle birlikte, değişen güvenlik ortamına yanıt olarak, NATO içindeki Avrupa katkılarını güçlendirmek için önemli adımlar attıklarını söyledi.

Pistorius, "Savunma yatırımlarımızı önemli ölçüde artırmayı ve 2035 yılına kadar Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'mızın yüzde 5'ine ulaşmayı taahhüt ettik." dedi.

ABD'nin katkısının Almanya ve diğer müttefik ülkelerin kolektif güvenliği için "vazgeçilmez olmaya devam ettiğini" ifade eden Pistorius, Avrupa'nın caydırıcılığı ve savunması için "daha fazla sorumluluk üstlenmeye kararlı" olduklarını vurguladı.

Pistorius, ABD'li mevkidaşıyla, "Ukrayna'nın özgürlük ve egemenlik için verdiği cesur mücadelede" Almanya'nın desteğini sürdürme konusu başta olmak üzere, Orta Doğu ve Hint-Pasifik gibi kilit bölgelerdeki bölgesel güvenlik dinamiklerini ele alacaklarını belirtti.

Görüşme, Almanya'nın Kiev'e Patriot füze sistemlerinin maliyetini karşılamayı teklif etmesinin ardından gerçekleşti.