ABD Savunma Bakanı: 'Bahmut'un düşmesi Rusların bu savaşın gidişatını değiştireceği anlamına gelmez'

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut kentinin düşmesi durumunda Rusya-Ukrayna savaşının seyrinin değişmeyeceğini belirtti.

Orta Doğu turu kapsamında Ürdün'ü ziyaret eden Austin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahmut'un stratejik değil sembolik öneminin olduğunu söyledi.

Bahmut'un düşüp düşmeyeceğini veya ne zaman düşeceğini kestiremediklerini dile getiren Austin, "Bahmut'un düşmesi Rusların bu savaşın gidişatını değiştireceği anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Austin, Ürdün, Mısır ve İsrail'i kapsayan Orta Doğu turu kapsamında dün akşam Amman'a gelmişti. Austin, Amman'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

ABD'li yetkililer, Austin'in, artan İran tehdidine karşı Washington'un bölgedeki önemli müttefiklerine destek amacıyla Orta Doğu turuna çıktığını duyurmuştu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 1 Mart'ta Rus ordusunun Bahmut yönünde ilerlemeye devam ettiğini ve Bahmut şehrine saldırıları sürdürdüğünü bildirmişti.