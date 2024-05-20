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ABD Savunma Bakanı Austin: Ukrayna'ya Destek Devam Edecek

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya devam edeceklerini bildirdi. Austin, Ukrayna Savunma İrtibat Grubu'nun toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına karşı duracaklarını ve Ukrayna'ya yardımların devam edeceğini belirtti.

NEW ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ülkesinin Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

Austin, çoğu Avrupa'dan yaklaşık 50 ülkenin bulunduğu Ukrayna Savunma İrtibat Grubu'nun 22'nci video konferans toplantısında konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da artan askeri operasyonları nedeniyle "bir meydan okuma anında buluşuyoruz" diyen Austin, "Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu desteği sağlamaya devam edeceğiz. ABD üzerine düşeni yapmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Austin, acil olarak ihtiyaç duyulan yardımların Ukrayna'ya ulaştırıldığını belirterek, "Ve şu anda Ukrayna'ya gönderdiğimiz güvenlik yardımı bu mücadelede gerçek bir fark yaratacak." dedi.

Ukrayna Savunma İrtibat Grubu'nun Ukrayna'ya Şubat 2022'den bu yana 95 milyar dolardan fazla askeri yardım yaptığını kaydeden Austin, Ukrayna'nın güvenliğinin, Avrupa ve küresel güvenliğin yanı sıra ABD'nin güvenliğinin de merkezinde yer aldığını öne sürdü.

Ukrayna'ya sağlanan 95 milyar dolardan fazla askeri yardımın yaklaşık 50,6 milyar dolarını sadece ABD üstlenmiş bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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